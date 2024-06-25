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Чемпионат Европы по футболу 2024

Сборная Австрии повела после автогола игрока голландцев

25 Июня 2024 • 19:10 Комментировать
Нидерланды
0:1
Австрия
1-й тайм

Сборные Нидерланды и Австрии проводят матч третьего тура чемпионата Европы. Уже на шестой минуте номинальные гости повели в счёте.  Они провели быструю атаку по центру, у левого угла штрафной получил мяч неприкрытый Александр Прасс, сильный прострел прервал Дониэлл Мален, его безобразный подкат превратился в сильный удар по своим воротам, результативный удар.

0:1 на табло, в онлайн-таблице Австрия лидирует с 6 очками, у Франции 5 очков, Нидерландов - 4, Польши - 1.

Не пропустите текстовую трансляцию на LiveResult.ru.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Австрии сборная Нидерландов

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НИДЕРЛАНДЫ АВСТРИЯ
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