Гасилин: «Сборная Хорватии не заслуживает плей-офф Евро»

Сборная Хорватии вечером понедельника упустила на последних секундах матча победу над сборной Италии, команды сыграли вничью – 1:1. Алексей Гасилин, бывший футболист, а ныне эксперт полагает, что «шашечные» не заслуживают дальнейшего участия в Евро в рамках плей-офф. У хорватской сборной ещё есть шансы на это.

«Хорваты в двух играх пропускают на последних минутах. Как такая команда может заслуживать выход из группы? Они не теряют концентрацию, просто итальянцы создали давление и закономерно забили», - говорит Гасилин для телеканала «Матч ТВ».

По итогу трёх матчей группы В у хорватов всего лишь два балла и третье место квартета. Команда Златко Далича ещё может выйти в плей-офф, но для этого нужно сходство ряда условий.

Что нужно Хорватии, чтобы выйти в 1/8 финала Евро-2024