Андрей Мостовой назвал две сборные, которые поддерживает на Евро-2024

Атакующий полузащитник «Зенита» Андрей Мостовой рассказал о том, какие сборные он поддерживает на чемпионате Европы.

«Особо не смотрю чемпионат Европы, но болею за Англию. Люблю АПЛ, поэтому болею за них. Перейти в АПЛ? Да, хочется, но это тяжело. Ещё переживаю за сербов – братский народ», - цитирует Мостового Metaratings.

Стоит сказать, что сборные Англии и Сербии выступают на Евро-2024 в одной группе. Англичане уже обеспечили себе место в плей-офф, а сербам для решения этой задачи, очевидно, нужно будет обыгрывать Данию.

Добавим, что чемпионат Европы будет проходить до 14 июля – на эту дату запланирован финал.