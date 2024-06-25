Ровно 36 лет назад сборная СССР проиграла финал чемпионата Европы

Ровно 36 лет назад, 25 июня 1988 года, проходил финал чемпионата Европы. Битва за трофей проходила на Олимпийском стадионе в Мюнхене, и в ней сошлись национальные сборные СССР и Нидерландов.

В итоге сборная Нидерландов обыграла СССР со счётом 2:0 благодаря голам Руда Гуллита (34-я минута) и Марко ван Бастена (54-я минута).

Чемпионат Европы, который проходит прямо сейчас, тоже принимает Германия. Финальный матч состоится 14 июля. В эти дни проводятся матчи заключительного тура группового этапа.

Добавим, что действующим чемпионом Европы является сборная Италии.

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