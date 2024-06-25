Рахимов прокомментировал недавний скандал с участием Мирлинда Даку

Главный тренер казанского «Рубина» Рашид Рахимов высказался о скандале с участием нападающего Мирлинда Даку.
Напомним, что игрок сборной Албании скандировал оскорбительные кричалки в адрес сербов и македонцев после матча второго тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Хорватии (2:2) и получил дисквалификацию на две игры.
Специалист отметил, что отнесся к этой ситуации негативно, ведь эмоции не должны перехлёстывать.
«Разговаривая с ним, я дал ему понять, какие вещи правильно, какие – нет. Он футболист и должен думать о том, чтобы показывать свои лучшие качества на поле», - приводит слова Рахимова «БИЗНЕС Online».
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