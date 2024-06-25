Колыванов оценил перспективы сборной Италии на Евро-2024

Бывший российский футболист Игорь Колыванов высказался о перспективах сборной Италии на чемпионате Европы.

Специалист считает итальянцев абсолютно средней по уровню командой, к тому же у них нет звёзд мировой величины, поэтому они не самым лучшим образом смотрятся на турнире.

«Поражение от Швейцарии в 1/8 финала не станет сенсацией», – приводит слова Колыванова «Спорт день за днем».

Напомним, что команда Лучано Спаллетти, которая является действующим обладателем титула, с трудом пробилась в плей-офф турнира и в первом раунде сыграет против сборной Швейцарии. Встреча пройдёт в субботу, 29 июня.