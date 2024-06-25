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Чемпионат Европы по футболу 2024

Хесус Навас: «Я продержался 90 минут, потому что у Карвахаля есть жёлтая карточка»

25 Июня 2024 • 18:13 Комментировать
Албания
0:1
Испания

Защитник Хесус Навас получил болезненный удар на первой минуте матча Евро-2024 против Албании. Впрочем, 38-летний футболист провёл на поле все 90 минут. Навас дал комментарий по поводу своего состояния.

«Мне предстоит обследование, но я продержался 90 минут, потому что у Карвахаля есть жёлтая карточка. Я хотел продержаться всю игру. Ключ к успеху – отдаваться максимально», - сказал Навас журналистам.

Сборная Испании уверенно заняла первое место в группе В, обыграв Хорватию (3:0), Италию (1:0) и Албанию (1:0).

Имя своего соперника по 1/8 финала чемпионата Европы сборная Испании узнает позже.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Испании Хесус Навас

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