Сборные Нидерландов и Австрии назвали составы на матч Евро-2024

В одном из вторничных матчей третьего тура групповой стадии чемпионата Европы сыграют сборные Нидерландов и Австрии. Стартовые составы команд приводим ниже.

Состав Нидерландов: Вербрюгген, Гертрейда, де Врей, ван Дейк, Аке, Веерман, Схаутен, Рейндерс, Мален, Гакпо, Депай.

Состав Австрии: Пенц, Пош, Вёбер, Линхарт, Прасс, Гриллич, Зайвальд, Виммер, Шмид, Забитцер, Арнаутович.

Матч между сборными Нидерландов и Австрии стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за игрой во всех подробностях можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

После двух туров сборная Нидерландов имеет в своём активе четыре очка, а сборная Австрии - три.