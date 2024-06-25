Мбаппе – в основе: Сборные Франции и Польши назвали составы

Во вторник вечером в третьем туре группового этапа чемпионата Европы сыграют сборные Франции и Польши. Стартовые составы команд уже известны, и мы приводим их ниже.

Состав сборной Франции: Меньян, Кунде, Упамекано, Салиба, Тео Эрнандес, Канте, Рабио, Тчуамени, Дембеле, Баркола, Мбаппе.

Состав сборной Польши: Скорупски, Беднарек, Кивёр, Давидович, Франковски, Залевски, Модер, Убаньски, Шиманьски, Зелиньски, Левандовски.

Матч Франция – Польша стартует в 19:00 по московскому времени. Следить за развитием событий можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Отметим, что сборная Польши уже потеряла шансы на выход из группы.