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Чемпионат Европы по футболу 2024

Орлов поделился ожиданиями от матча между сборными Украины и Бельгии

25 Июня 2024 • 17:49 Комментировать
Украина
...
Бельгия
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26.06 19:00

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Украины и Бельгии.

Эксперт отметил, что украинцы поменяли концепцию во втором матче против сборной Словакии (2:1), а вот их соперник находится в не самом оптимальном состоянии, хоть там и выступает Кевин де Брёйне.

«И я думаю, у Украины есть шансы в игре с Бельгией», - приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, что игра между сборными Украины и Бельгии пройдет завтра, 26 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени. У украинцев три очка в активе после двух туров.

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Геннадий Орлов Сборная Украины Сборная Бельгии ещё теги

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