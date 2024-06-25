Орлов поделился ожиданиями от матча между сборными Украины и Бельгии

Комментатор Геннадий Орлов поделился ожиданиями от матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы между сборными Украины и Бельгии.

Эксперт отметил, что украинцы поменяли концепцию во втором матче против сборной Словакии (2:1), а вот их соперник находится в не самом оптимальном состоянии, хоть там и выступает Кевин де Брёйне.

«И я думаю, у Украины есть шансы в игре с Бельгией», - приводит слова Орлова «РБ Спорт».

Напомним, что игра между сборными Украины и Бельгии пройдет завтра, 26 июня. Начало – в 19:00 по московскому времени. У украинцев три очка в активе после двух туров.