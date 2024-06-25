Ким Кардашьян влюбилась в звезду сборной Англии

Известная модель Ким Кардашьян сделала полузащитника сборной Англии Джуда Беллингема лицом своего нового бренда. В официальном заявлении Ким выразила радость от сотрудничества с Беллингемом, назвав его восходящей звездой футбольного мира.

В то же время The Mirror пишет о том, что Кардашьян влюбилась в Беллингема, поскольку находит его привлекательным физически.

Во вторник сборная Англии на чемпионате Европы сыграет против Словении. В случае победы команда Гарета Саутгейта точно сохранит за собой первое место в группе С. Следить за игрой можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.