Яремчук поделился ожиданиями от матча против сборной Бельгии

Нападающий сборной Украины Роман Яремчук поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Бельгии.

Форвард отметила, что его команда должна сделать что-то невероятное, чтобы набрать очки в матче против такого соперника.

«Думаю, они сейчас немного под давлением, поэтому будут играть с двойным желанием против нас. Это давление может их подтолкнуть к более агрессивному и открытому футболу», - цитирует Яремчука пресс-служба УЕФА.

Напомним, что украинцы после двух туров имеют в своем активе три очка. Игра против сборной Бельгии пройдет завтра, 26 июня, и начнется в 19:00 по московскому времени.