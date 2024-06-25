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Чемпионат Европы по футболу 2024

Хвича обратится к Роналду с просьбой

25 Июня 2024 • 16:33 Комментировать
Грузия
...
Португалия
1 7.40 X 5.30 2 1.40
26.06 22:00

В среду вечером на чемпионате Европы пройдёт матч третьего тура группового этапа между сборными Грузии и Португалии. По словам атакующего полузащитника грузинской команды Хвичи Кварацхелии, он всегда мечтал сыграть против Криштиану Роналду. После игры Хвича планирует попросить у Криштиану футболку.

«Надеюсь, Роналду даст мне свою футболку», - сказал Хвича журналистам.

Сборная Грузии сохраняет шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы. Однако, судя по всему, «крестоносцам» нужно будет обыгрывать Португалию.

Следить за матчем Грузия – Португалия можно будет в текстовой трансляции.

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Евро-Футбол.Ру,
Криштиану Роналду Сборная Португалии Сборная Грузии Хвича Кварацхелия ещё теги

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