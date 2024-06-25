Хвича обратится к Роналду с просьбой

В среду вечером на чемпионате Европы пройдёт матч третьего тура группового этапа между сборными Грузии и Португалии. По словам атакующего полузащитника грузинской команды Хвичи Кварацхелии, он всегда мечтал сыграть против Криштиану Роналду. После игры Хвича планирует попросить у Криштиану футболку.

«Надеюсь, Роналду даст мне свою футболку», - сказал Хвича журналистам.

Сборная Грузии сохраняет шансы на выход в плей-офф чемпионата Европы. Однако, судя по всему, «крестоносцам» нужно будет обыгрывать Португалию.

Следить за матчем Грузия – Португалия можно будет в текстовой трансляции.