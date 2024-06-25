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Чемпионат Европы по футболу 2024

Мбаппе попадёт в стартовый состав сборной Франции

25 Июня 2024 • 16:26 Комментировать
Франция
...
Польша
1 1.30 X 6.00 2 11.50
Через 1 ч. 37 мин.

Во вторник сборная Франции проведёт матч третьего тура группового этапа Евро-2024 против Польши. «Трёхцветные» уже обеспечили себе место в плей-офф, но теперь перед ними стоит задача по финишу на первой позиции в группе.

Как сообщает RMC Sport, в стартовом составе сборной Франции выйдут Килиан Мбаппе и Усман Дембеле. Третьим игроком в линии атаки станет либо Маркус Тюрам, либо Брэдли Баркола.

Стоит сказать, что матч против Нидерландов (ничья 0:0) Мбаппе пропускал из-за травмы носа. Теперь, судя по всему, капитан французской сборной вернётся на поле.

Следить за матчем Франция – Польша можно будет в текстовой трансляции.

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Сборная Франции Килиан Мбаппе Усман Дембеле ещё теги

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