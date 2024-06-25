Кварацхелия поделился ожиданиями от матча против сборной Португалии

Нападающий сборной Грузии Хвича Кварацхелия поделился ожиданиями от предстоящего матча третьего тура группового этапа чемпионата Европы против сборной Португалии.

Игрок «Наполи» отметил, что не нужно думать о прошлых результатах, а встреча против португальцев является приоритетом для его команды.

«Это будет сложная игра, мы очень мотивированы. Португалия уже вышла в плей-офф, а у нас двойная мотивация. Мы сделаем всё», - приводит слова Кварацхелии «РБ Спорт».

После двух туров грузины имеют в своем активе одно очко.

Напомним, что игра пройдет завтра, 26 июня. Начало – в 22:00 по московскому времени.