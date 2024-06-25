​Ндой - второй самый молодой автор гола за Швейцарию на чемпионатах Европы

В своём третьем матче в рамках группового раунда Евро-2024 сборная Швейцарии сыграла вничью со сборной Германии. Автором гола швейцарцев стал 23-летний Дан Ндой, отличившийся на 28-й минуте игры.

Как оказалось, Ндойе стал вторым в смысле молодости автором гола за швейцарцев на чемпионатах Европы, за всю историю проведения этого турнира. Лишь однажды за сборную забивал ещё более молодой игрок - в 2004 году Йохан Фонлантен в возрасте 18 лет и 141 дня забил в ворота сборной Франции на проходившем в Португалии Евро-2004.

Сборная Швейцарии успешно пробилась в плей-офф чемпионата Европы.