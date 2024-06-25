В последнем матче чемпионата Европы против Шотландии футболист сборной Венгрии Барнабас Варга получил серьёзную травму – переломы костей лица и сотрясение. Варга потерял сознание, и его быстро доставили в больницу. Позже футболист перенёс хирургическое вмешательство.

Представители тренерского штаба венгерской сборной посетили Варгу в больнице. Соответствующая фотография появилась в социальных сетях.

Напомним, что сборная Венгрии заняла третье место в группе А с тремя очками. Команда Марко Росси может выйти в плей-офф, если попадёт в число лучших третьих мест. Венгры уже опережают Хорватию, которая финишировала третьей с двумя баллами.