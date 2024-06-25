Впервые в истории команда досрочно вышла в плей-офф Евро, не забив ни одного гола сама

Поскольку третьи места групп А и В на Евро-2024 набрали три и два очка соответственно, все команды, которые в других квартетах набрали 4 балла и обеспечили себе места в топ-3, получили путёвки в плей-офф. Одной из этих команд оказалась сборная Франции.

Сборная Франции стала первой командой в истории, которая досрочно вышла в плей-офф крупного турнира (чемпионаты Европы и мира), не забив ни одного гола сама. В двух матчах против Австрии (1:0) и Нидерландов (0:0) французы отпраздновали единственный гол после автогола австрийского защитника.

Во вторник сборная Франции проведёт матч против Польши.