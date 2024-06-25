Тарханов рассказал, почему Хорватия упустила победу в матче с Италией

Бывший тренер московского ЦСКА Александр Тарханов назвал причину, по которой сборная Хорватии упустила победу в матче с Италией в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы. Напомним, полузащитник «скуадры адзурры» Маттиа Дзакканьи на последних минутах сравнях счёт и принёс Италии одно очко.

«Ошибка хорватов заключалась в том, что, забив гол, они отошли назад. При такой игре они могли пропустить в любой момент, что в итоге и случилось», – цитирует Тарханова Vprognoze.

Сборная Хорватии смогла набрать всего два очка в трёх турах группового этапа Евро-2024. В матче с Албанией команда тоже упустила победу в концовке. У «шашечных» мало шансов на выход в раунд плей-офф.