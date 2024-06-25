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Чемпионат Европы по футболу 2024

Гладилин: «Хорватам не повезло, но играли лучше Италии»

25 Июня 2024 • 15:34 Комментировать

Бывший игрок московского «Спартака» Валерий Гладилин оценил матч между сборными Хорватии и Италии, где была зафиксирована ничья 1:1. Напомним, после этого результата у хорватов крайне мало шансов выйти в плей-офф, ведь после трёх туров группового этапа у команды Златко Далича всего два очка в активе.

«Хорватам не повезло, они играли лучше — удача просто улыбнулась итальянцам. Так бывает. Но жалко хорватов. Это футбол, надо играть до последней секунды», – приводит слова Гладилина «Газета.Ру».

Напомним, Хорватия вела в счёте 1:0, но Маттиа Дзакканьи на 98-й минуте сравнял счет и вырвал ничью для Италии.

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Сборная Италии Сборная Хорватии Валерий Гладилин ещё теги
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