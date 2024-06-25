Скалони вступил в полемику с Мбаппе: «Южная Америка выиграла 10 титулов»

Слова Килиана Мбаппе о том, что выиграть европейский чемпионат сложнее, чем Мундиаль, долетели и до далёкой Аргентины. Ответить французскому нападающему решил Лионель Скалони - наставник аргентинской сборной по футболу. Которая, напомним, является чемпионом мира, причём переиграла в финале не кого-нибудь, а сборную Франции.

- Это лишь мнение. Но если мы посмотрим в сумме на статистику, то увидим, что Бразилия взяла пять титулов, Аргентина три, Уругвай - два, а это десять в общей сложности, - цитирует слова Скалони derbydeerbyderby.it.

Следующий чемпионат мира пройдёт в 2026 году в США.