Бывший игрок сборной Нидерландов Тео Люсиус в эксклюзивном интервью сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру» поделился ожиданиями от матча заключительного тура группового этапа чемпионата Европы против Австрии. Напомним, в первых двух турах «оранжевые» под руководством Рональда Кумана набрали 4 очка.

«Мне не очень понравилась игра сборной Нидерландов против Польши, хоть мы и победили. Против Франции команда доказала, что является одним из фаворитов. Нидерланды смотрелись лучше и были ближе к победе. Я думаю, что против Австрии команда будет играть еще ярче и сможет выйти из группы с первого места. Я вижу прогресс в командных действиях», – сказал Люсиус.