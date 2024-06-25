16-летний вундеркинд показывает класс на Евро-2024, он может стать «новым Месси» в «Барселоне»

Вингер «Барселоны» и сборной Испании Ламин Ямаль уже успел побить немало рекордов, в том числе и на этом Евро. Он стал самой обсуждаемой фигурой в сборной Испании. В «Барселоне» уже подумывают отдать ему легендарный 10-й номер. Постараемся предсказать, сможет ли Ламин стать знаковой фигурой для «сине-гранатовых».

Поиск «нового Месси»

После ухода Лионеля Месси в Париж «Барселона» приняла решение отдать 10-й номер Ансу Фати, путь которого очень напоминает путь Ямаля. Вингер стал самым молодым дебютантом «Барселоны» за последние 78 лет, а также самым молодым автором гола в истории клуба. Оба рекорда Ямаль уже переписал, как и многие другие. К сожалению, повреждение мениска выбило Фати из игры на год, так что сыграть под 10-м номером он смог лишь спустя 323 дня после его получения. Оправиться после многочисленных травм Фати так и не смог. Он неудачно съездил в «Брайтон», а нынешним летом возвращается в «Барселону» и, вероятно, снова будет отдан в аренду.

Логично, что на фоне выдающихся успехов Ямаля в «Барселоне» подумывают отдать ему 10-й номер, это важно для клуба, как с точки зрения статуса, так и с точки зрения бизнеса. Ямаль сейчас настоящий герой и любимец Испании, его футболки с 10-м номером будут отлично продаваться, особенно если «красная фурия» добьётся успеха на турнире. В ноябре «Барселоне» исполнится 125 лет, подготовка к празднованию уже началась, а передача 10-го номера главной молодой звезде клуба действительно важный шаг.

Резонно возникают опасения, что этот шаг может надломить Ямаля. Статус «нового Месси» уже не раз мешал выпускникам «Ла-Массии»: стоит вспомнить о Бояне Кркиче, Джованни Дос-Сантосе, Мунире и о том же Ансу Фати. Дело не только в давлении, хотя и оно сыграло свою роль. Спортивный директор «Барселоны» Деку, игравший с Месси, резонно отмечает, что несколько лет на Лионеле не было никакой ответственности, он играл в доминирующей команде, которая помогала ему развиваться.

Стал звездой в 16 лет

Ямаль же в ситуации, где от него здесь и сейчас ждут, что он будет если не главной звездой клуба, то как минимум человеком, который будет определять его игру. И это, возможно, даже хорошо для молодого испанца. Он очень рано окунулся в большой футбол и попал в весьма трудные условия, которые не могли не закалить его спортивный дух. Ямаль растёт и взрослеет, он уже воспринимается как большая звезда. В его случае нет перехода от статуса подающего надежды к игроку, от которого ждут результата. Большинство футболистов в 16 лет ещё играют на юниорском уровне и даже не думают об основной команде, а Ламин уже звезда сборной Испании.

Медийный образ Ямаля можно назвать милым: вингер говорит о том, что такого игрока, как Месси, больше не будет, следит за питанием и ест много рыбы, чтобы укреплять кости, а также делает уроки, находясь в сборной Испании на Евро. Такая ролевая модель очень подходит для маленьких любителей футбола, и это возвращает к рассуждениям о стремлении отдать Ямалю 10-й номер. Весёлый Ямаль, любящий снимать видео с танцами для социальных сетей, совсем не похож на спокойного и собранного Месси, но он идеально олицетворяет нынешнее поколение молодежи и их запросы на ролевую модель. Кстати, Тиаго, старший сын Месси, сказал, что очень хочет однажды сыграть за «Барселону» вместе с Ямалем. Что ж, вот и ещё один интересный мостик между Лео и Ламином.

Фото: Globallookpress.com

Сергей Румянцев