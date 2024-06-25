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Чемпионат Европы по футболу 2024

Роналду сыграл в чужих бутсах – известна причина

25 Июня 2024 • 14:33 Комментировать
Грузия
...
Португалия
1 7.40 X 5.30 2 1.40
26.06 22:00

Во втором матче на чемпионате Европы сборная Португалии играла против Турции. В первом тайме звёздный Криштиану Роналду играл в зелёных бутсах, а во втором – в бело-розовых. Фанаты определили, что это были бутсы Бруну Фернандеша – на обуви заметили имена детей полузащитника.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на португальский Record, Роналду попросил у Фернандеша бутсы из-за того, что на них были более высокие шипы. В своих бутсах у Криштиану возникли проблемы – он скользил по газону.

Напомним, что Португалия разгромила Турцию со счётом 3:0 и обеспечила себе первое место в группе под буквой F. 

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Криштиану Роналду Сборная Португалии Бруну Фернандеш ещё теги

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