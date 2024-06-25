Роналду сыграл в чужих бутсах – известна причина

Во втором матче на чемпионате Европы сборная Португалии играла против Турции. В первом тайме звёздный Криштиану Роналду играл в зелёных бутсах, а во втором – в бело-розовых. Фанаты определили, что это были бутсы Бруну Фернандеша – на обуви заметили имена детей полузащитника.

Как сообщает портал Goal, ссылаясь на португальский Record, Роналду попросил у Фернандеша бутсы из-за того, что на них были более высокие шипы. В своих бутсах у Криштиану возникли проблемы – он скользил по газону.

Напомним, что Португалия разгромила Турцию со счётом 3:0 и обеспечила себе первое место в группе под буквой F.