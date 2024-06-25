​Далич: «У нас маленькая футбольная федерация, потому так и происходит»

Главный тренер хорватской сборной Златко Далич прокомментировал неудачу своей команды в игре с Италией, намекнув на то, что большие чиновники отдают предпочтение итальянцам, а не балканской команде из не очень большой страны. В игре Италии с хорватами решалась судьба второй путёвки в плей-офф, и досталась она итальянцам. Хорватам теперь может помочь только фартовый расклад в остальных группах:

- Мы - маленькая страна, маленькая федерация. Восемь добавленных к матчу минут - это немыслимо. Хочу поблагодарить игроков и болельщиков. Футбол бывает жестоким, - цитирует слова Далича derbyderbyderby.it.