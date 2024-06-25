Семшов предложил ставку на матч Франция - Польша

Экс-футболист национальной сборной России и московского «Динамо» Игорь Семшов поделился ожиданиями от поединка между Францией и Польшей в заключительном туре группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Вряд ли подопечные Дешама будут что-то выгадывать. Они выйдут на поле и обыграют поляков, как они сделали на последнем ЧМ в 1/8 финала. Франция выиграет с разницей в два-три мяча», - передает слова Семшова «Всепроспорт».

Матч между сборными Франции и Польши состоится сегодня, 25 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед последним туром «трёхцветные» идут на втором месте, а поляки досрочно покинули Евро.