Павлюченко дал прогноз на матч Франции и Польши

В рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 сборная Франции встретится с национальной командой Польши. Об этом поединке поделился мнением бывший нападающий «Спартака» Роман Павлюченко.
«Все идет к разгромной победе. Франция будет активна, ей даже вторая строчка не гарантирована. В таких условиях Польше не на что рассчитывать. Ставлю на победу Франции с форой (-1.5)», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».
Матч сборных Франции и Польши состоится во вторник, 25 июня. Стартовый свисток главного арбитра прозвучит в 22:00 по московскому времени.
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