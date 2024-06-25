Франция - Польша: Мостовой назвал победителя матча

Бывший полузащитник сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мыслями о матче третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 между Францией и Польшей.

«Если бы не досрочный вылет Польши, я с Францией предвидел бы равный результат, с небольшим перевесом подопечных Дешама. А так - тут вопросов нет, французы победят с крупным счетом», - передает слова Мостового «Всепроспорт».

Матч между сборными Франции и Польши состоится сегодня, 25 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Французы занимают второе место в группе, а поляки – последнее.