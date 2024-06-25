Павлюченко назвал победителя матча Англия - Словения

Бывший нападающий сборной России Роман Павлюченко поделился ожиданиями от встречи между Англией и Словенией в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы 2024 года.

«Верю в успех англичан. У них все есть для победы, везде игроки мирового класса. Критика повлияет на выступление «трех львов», которые разорвут соперника. «Мой выбор - выигрыш Англии с форой (-1.5)», - передает слова Павлюченко «Всепроспорт».

Матч Англия – Словения состоится во вторник, 25 июня, начало запланировано в 22:00 по московскому времени. Перед этой игрой англичане занимают первое место в группе, а словенцы – третье.