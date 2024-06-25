Мостовой назвал точный счёт матча Англия - Словения

Бывший футболист сборной России и московского «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о предстоящем матче между Англией и Словенией в рамках заключительного тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Велик соблазн выбрать ставку на ничью. Однако, это заключительный тур. Англия понимает всю важность встречи. Жду победы Англии, но с минимальным счетом. Рискну и поставлю на 1:0», - передает слова Мостового «Всепроспорт».

Матч Англия – Словения состоится сегодня, 25 июня, стартовый свисток прозвучит в 22:00 по московскому времени. После двух туров британцы занимают первое место в группе, а словенцы – третье.