Ровно 20 лет назад Греция сенсационно выбила Францию на чемпионате Европы

Ровно 20 лет назад, 25 июня 2004 года, на чемпионате Европы проходил четвертьфинальный матч между сборными Франции и Греции. Перед тем вечером мало кто сомневался, что действующие чемпионы Европы спокойно пройдут дальше. Однако греческая сборная смогла удивить – «эллины» победили со счётом 1:0 благодаря голу головой в исполнении Ангелоса Харистеаса.

Дальше на Евро-2004 сборная Греции с тем же счётом 1:0 обыгрывала Чехию и Португалию. Именно греки стали чемпионами Европы, шокировав весь футбольный континент. Тот триумф команды Отто Рехагеля многие футбольные фанаты вспоминают до сих пор.

Ровно 20 лет назад на Евро прошёл очень странный матч – воспоминаем подробности

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