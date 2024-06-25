Юран выделил одну сборную на Евро-2024

«Могу выделить Испанию. Французам без Мбаппе было сложновато. Португалия по уровню футболистов находится в топе, но тоже к числу явных фаворитов не могу её отнести. Тем интереснее чемпионат Европы», - передает слова специалиста «Чемпионат».