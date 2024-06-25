Юран выделил одну сборную на Евро-2024

Известный российский тренер Сергей Юран назвал сборную, которая выделяется своей игрой на чемпионате Европы – 2024.
«Могу выделить Испанию. Французам без Мбаппе было сложновато. Португалия по уровню футболистов находится в топе, но тоже к числу явных фаворитов не могу её отнести. Тем интереснее чемпионат Европы», - передает слова специалиста «Чемпионат».
Напомним, что сборная Испании уверенно преодолела групповую стадию чемпионата Европы, отпраздновав три сухие победы. «Красная фурия» одержала победы над национальными командами Италии, Хорватии и Албании.
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