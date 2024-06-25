Линекер: «Я сочувствую Тренту»

Экс-футболист, а ныне эксперт Гари Линекер высказался о позиции защитника «Ливерпуля» Трента Александера-Арнольда в сборной Англии.

«Я сочувствую Тренту. Выходить на новой позиции всегда тяжело, даже когда команда показывает хороший футбол. А когда нет, то становится еще труднее. Сочувствую ему, ведь он очень талантливый игрок», - передает слова Линекера таблоид Daily Mail.

На чемпионате Европы – 2024 Александер-Арнольд играет в полузащите, а не на привычной позиции в обороне. После двух туров группового этапа сборная Англии набрала четыре балла и занимает первое место в своем квартете.