Титов сделал прогноз на матч Франция - Польша

Бывший футболист «Спартака», а ныне эксперт Егор Титов поделился мнением о матче между сборными Франции и Польши в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Мне видится здесь счет 2:0. Пробить английскую оборону будет тяжело. Датчанам повезло с сумасшедшим ударом. Но не каждый матч такое будет залетать. Ставлю на фору (-1)», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Встреча между Францией и Польшей состоится сегодня, 25 июня. Начало запланировано в 19:00 по московскому времени. После двух туров французы занимают второе место в группе D, а поляки располагаются на четвертой строчке.