Титов дал прогноз на матч Франция - Польша

Бывший полузащитник московского «Спартака» Егор Титов поделился ожиданиями от поединка между сборными Франции и Польши в рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024.

«Поляки наверняка забить не смогут, даже если Дешам много изменений произведет. Ну а сами французы уж 2 мяча должны забить этой Польше. Поставлю на победу Франции с форой (-1). 2:0 или 3:0», - приводит слова Титова «РБ Спорт».

Матч сборных Франции и Польши состоится сегодня, 25 июня, начало запланировано в 19:00 по московскому времени. В преддверии этого противостояния «трёхцветные» набрали четыре балла и занимают второе место в группе D. Польша без набранных очков идет последней.