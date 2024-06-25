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Чемпионат Европы по футболу 2024

Терёхин заявил, что хорваты играли лучше итальянцев, но уступили тактически эксклюзив

25 Июня 2024 • 12:45 Комментировать
Албания
0:1
Испания

Футбольный эксперт Олег Терёхин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о результатах выступлений на Евро-2024 Италии, Хорватии и Испании.

- Как оцениваете ничью хорватов с итальянцами?

- Никакой закономерности в этом результате нет. Не понимаю, откуда судья взял восемь добавленных минут. К первому тайму он добавил всего минуту. Во втором не было никаких остановок. Максимум надо было компенсировать три-четыре минуты. Мне очень жалко хорватов. Они хорошо играли. Лучше, чем Италия. Не боялись соперника. В конце было столько моментов. Хорваты могли подержать мяч, приостановить игру, но они бежали вперед.

- Это было их ошибкой?

- Да. Вроде бы опытные футболисты. На шестой добавленной минуте, кажется, Перишич, ударил за ворота. Надо было остановить этот мяч, придержать. Эти моменты и сказались. Думаю, это из-за волнения. Хорваты хотели дотерпеть, но не получилось. Жаль, конечно.  

- То есть они совершили тактическую ошибку?

- Не знаю, как это назвать. Возможно. Просто эти футболисты сыграли столько матчей! Жалко их. Тем более Италия особо ничего не показала. Спаллетти вышел играть в пять защитников. Тоже, видимо, боялся. После гола перестроился на свою схему, и команда начала играть хорошо. Вышел Кьеза, обострили ребята и дожали.   

- Хорваты и с Албанией пропустили в компенсированное время похожий мяч. Это говорит о том, что на концовки команды не хватает?

- Все в совокупности. И усталость сказалась, в том числе. Ребята набегались. У них сводило ноги. Так-то хорваты играли грамотно до последних секунд. Гол, конечно, итальянцы шедевральный забили.

- Хорваты заняли третье место в группе с двумя очками. Ожидал лучшего выступления от них?

- Задача была выйти дальше, а с какого места – не так важно. Дальше все соперники примерно одинаковые. Здесь нет смысла выбирать кого-то.

- Основная проблема хорватов – возрастной состав?

- Я вчера этого не заметил. Вспомните, как носился Модрич, какие спринты он делал. Команда хорошо играла, держала удар. Но в футболе нет справедливости. Он может быть жестокий, как сказал Модрич после матча.   

- Италия в плей-офф сыграет со Швейцарией. Для вас результат очевиден?

- Нет. На чемпионате Европы нет очевидных результатов. Тем более противостояние состоит из одной игры. Все может быть. Это в группе можно что-то исправить, а здесь нет.

- У лидера группы В Испании стопроцентный результат и ноль пропущенных мячей. Команда на голову сильнее остальных соперников?

- В этой группе да. А в целом не знаю. По игре испанцы оказались сильнее албанцев, итальянцев. Хоть там и был автогол, но они доминировали и играли лучше.

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- По игре испанцы самые сильные на Евро?

- Португальцы и немцы тоже здорово смотрятся. Хотя те же немцы с венграми играли на одной ноге, особо не включались. Третий матч они тоже спокойно отыграли. Думаю, они уже готовятся к 1/8 и берегли силы. Там уже все будет по-другому.

Елена Григорьевская

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