Футбольный эксперт Алексей Петрушин в эксклюзивном интервью для сетевого издания «Евро-Футбол.Ру» высказался о результатах выступлений на Евро Италии, Хорватии и Испании.

- Как оцениваете ничью хорватов с итальянцами? Можно ли сказать, что Италии повезло, потому что она забила в добавленное время?

- Естественно. Ведь сразу после забитого мяча прозвучал финальный свисток. Для Хорватии это трагедия. Но в этом они сами виноваты, ведь во втором тайме итальянцы их просто смяли. Игра шла фактически в одни ворота. Вот итальянцам и подфартило в конце матча. Но мне все равно жалко Хорватию.

- Хорваты и с Албанией пропустили в компенсированное время похожий мяч. Это говорит о том, что на концовки команду не хватает?

- Мне кажется, хорваты по возрасту самая пожилая сборная на этом турнире. Там много возрастных ребят. Наверное, поэтому их и не хватило.

- Основная проблема хорватов – возрастной состав или что-то другое?

- На последних крупных турнирах эта сборная выглядела прилично, так что я связываю такой результат с возрастом. Ребятам сложно поддерживать высокий темп на протяжении всего матча. Их просто не хватает. От физиологии никуда не денешься.

- Ожидали лучшего выступления от хорватов на Евро?

- Не могу так сказать. Но я надеялся, что они хотя бы выйдут из группы. А дальше уже было бы видно.

- Таким образом, определилась первая пара в плей-офф: Италия сыграет со Швейцарией. Для вас результат очевиден?

- Итальянцы пока разочаровывают. У них раньше была более сильная сборная. Поэтому она всегда боролась за титулы. А в этой команде не хватает звездных футболистов, которые раньше определяли лицо сборной. На данный момент – это достаточно средняя команда.

- Наверняка Италия прибавит в плей-офф, потому что сейчас главной задачей был выход из группы. Или вы так не считаете?

- Сложно сказать, как они будут играть дальше. Наверное, так, как позволит соперник. Швейцария оставила очень хорошее впечатление, особенно в последнем матче в группе. Не сомневаюсь, что Италии будет сложно в следующей игре.

- У лидера группы В Испании стопроцентный результат и ноль пропущенных мячей. О чем это говорит?

- Из всех команд, которые я видел, фаворитами назову немцев и испанцев. Они больше всех меня впечатлили. Считаю их главными претендентами на титул. По французам я сомневаюсь. Там все зависит от того, как после серьезной травмы будет играть Мбаппе.

Елена Григорьевская