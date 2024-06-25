Камавинга вернулся к тренировкам в составе сборной Франции

Опорный полузащитник сборной Франции Эдуардо Камавинга вернулся к тренировкам. Об этом рапортует getfootballnewsfrance. Хавбек испытывал проблемы с голеностопом.

В ближайшем поединке французская команда встретится со сборной Польши. Матч между французами и поляками состоится сегодня, 25 июня, стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.

После двух туров групповой стадии чемпионата Европы – 2024 подопечные Дидье Дешама набрали четыре балла и занимают второе место в группе D. Национальная команда не набрала очков и замыкает таблицу.