​Доннарумма получил хорошие оценки за игру с Хорватией

Сборная Италии с большим трудом обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы, сравняв счёт в игре с командой Хорватии на самой последней минуте. Хорошо провёл матч голкипер итальянской сборной Джанлуиджи Доннарумма - он не лучшим образом сыграл в эпизоде с пропущенным голом, но несколько раз спасал команду, в том числе и после пенальти в исполнении Луки Модрича.

В результате Доннарумма, один из самых критикуемых футбольных персонажей в Италии, на сей раз получил хорошие оценки. Так, La Gazzetta Dello Sport поставила ему 7,5, обозначив, что вместе с Дзакканьи он был лучшим на поле в составе итальянской сборной. А Tuttosport и вовсе поставил ему восьмерку.