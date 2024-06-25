Рюдигер одним словом отреагировал на ничью в матче Германии и Швейцарии

Центральный защитник сборной Германии Антонио Рюдигер прокомментировал ничейный результат в поединке с командой Швейцарии в рамках третьего тура группового этапа Евро-2024.

«Менталитет!» - гласит сообщение футболиста в социальных сетях.

Напомним, что матч сборных Германии и Швейцарии завершился вничью со счетом 1:1. Немецкая команда спаслась в компенсированное время благодаря голу вышедшего на замену Никласа Фюллькруга.

По итогам трех туров подопечные Юлиана Нагельсманна набрали семь баллов и финишировали на первом месте в группе А. Швейцария заняла вторую позицию.