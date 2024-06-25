​Бастони: «Не теряли надежду»

Сборная Италии с большим трудом обеспечила себе место в плей-офф чемпионата Европы, сравняв счёт в игре с командой Хорватии на самой последней минуте. Алессандро Бастони, в ходе игры не реализовавший голевой момент, заявил, что итальянская команда, дескать, ни разу не теряла надежды.

- Матч, который забрал у нас три года жизни. Даже в конце матча мы старались действовать собранно и дисциплинированно, никогда не теряли надежды. Мы придерживались наших идей и добыли эту ничью, - цитирует слова Бастони fcinter1908.it.

Сборная Италии заняла второе место в группе после испанцев.