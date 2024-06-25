Нагельсманн: «Фюллькруг очень полезен в качестве суперзамены»

Наставник сборной Германии Юлиан Нагельсманн поделился мыслями о конкуренции между форвардами Каем Хаверцом и Никласом Фюллькругом.
«Может ли Никлас стать основным в сборной Германии после матча со Швейцарией? Конечно, у него есть шансы. Но и у Хаверца тоже. У Кая было несколько моментов, но ему не повезло. Думаю, он провел хорошую встречу.
Фюллькруг очень полезен в качестве суперзамены. Посмотрим, против кого мы сыграем в 1/8 финала», - высказался специалист на пресс-конференции.
На групповой стадии домашнего Евро-2024 Фюллькруг отметился двумя забитыми мячами.
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