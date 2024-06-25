Испания повторила рекорд Италии на чемпионате Европы

В матче третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 сборная Испании минимально обыграла Албанию со счетом 1:0. «Красная фурия» одержала три сухие победы на групповой стадии престижного турнира.

Согласно данным Opta Sports, испанцы стали второй командой в истории, которой удалось выиграть три встречи в группе Евро и не пропустить. Ранее подобным достижением отметилась только сборная Италии на чемпионате Европы – 2020. «Скуадра адзурра» стала победителем того турнира.

Напомним, что чемпионат Европы 2024 года проходит на футбольных полях Германии с 14 июня по 14 июля.