Мусиала высказался о победе сборной Германии в группе Евро-2024

Вингер сборной Германии Джамал Мусиала высказался о первом месте «бундестим» в квартете А чемпионата Европы 2024 года.

«Важная победа. Теперь концентрируемся на плей-офф», - оставил сообщение Мусиала в своих социальных сетях.

В заключительном туре групповой стадии чемпионата Европы – 2024 сборная Германии расписала мировую со Швейцарией со счетом 1:1. По итогам трех туров подопечные Юлиана Нагельсманна с семью баллами заняли первое место. Швейцария набрала пять очков и финишировала на второй строчке. Далее расположились сборные Венгрии и Шотландии.