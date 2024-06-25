Казанский назвал победителя матча Англия – Словения

В рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024 пройдет матч сборных Англии и Словении. Своим мнением по этой встрече поделился футбольный комментатор Денис Казанский.

«Англия выйдет играть на победу. Уже пора показать хороший футбол и результат. Победа Англии всухую. После ляпа от Дании Саутгейт еще больше сфокусируется на игре в обороне», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Матч Англия – Словения состоится на стадионе в Кёльне во вторник, 25 июня. Начало игры запланировано в 22:00 по московскому времени. Перед последним туром англичане лидируют в группе С, а словенцы занимают третье место.