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Чемпионат Европы по футболу 2024

Казанский назвал победителя матча Англия – Словения

25 Июня 2024 • 10:35 Комментировать

В рамках заключительного тура группового этапа Евро-2024 пройдет матч сборных Англии и Словении. Своим мнением по этой встрече поделился футбольный комментатор Денис Казанский.

«Англия выйдет играть на победу. Уже пора показать хороший футбол и результат. Победа Англии всухую. После ляпа от Дании Саутгейт еще больше сфокусируется на игре в обороне», - передает слова комментатора «РБ Спорт».

Матч Англия – Словения состоится на стадионе в Кёльне во вторник, 25 июня. Начало игры запланировано в 22:00 по московскому времени. Перед последним туром англичане лидируют в группе С, а словенцы занимают третье место.

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Сборная Англии Сборная Словении Денис Казанский ещё теги
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