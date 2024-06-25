Прогноз на матч Англия – Словения от Генича

В поединке заключительного тура группового этапа чемпионата Европы – 2024 сборная Англии сыграет против команды Словении. Об этой встрече поделился мнением комментатор Константин Генич.

«Вариант «победа Англии всухую» - очень хорошее предложение. Ну и рассмотрел бы вариант «мультисчета 1:0, 2:0, 3:0». Почему нет? Я думаю, что Англия от Словении не пропустит», - передает слова Генича «РБ Спорт».

Матч сборных Англии и Словении состоится на стадионе «Рейн Энерги» в Кёльне, сегодня, 25 июня. Начало встречи запланировано в 22:00 по московскому времени. Англичане занимают первое место в группе C, а словенцы – третье.