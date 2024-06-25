Казанский предложил ставку на голы в матче Франция - Польша

Комментатор Денис Казанский поделился мыслями о матче сборных Франции и Польши в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Польша хлопнет дверью, как это бывает на больших соревнованиях. Сборная смогла найти возможность забить в обеих встречах. В предстоящем матче вполне просматривается ставка на обе забьют», - передает слова Казанского «РБ Спорт».

Встреча сборных Франции и Польши состоится во вторник, 25 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. В преддверии матча французы находятся на второй строчке в группе D, а поляки занимают последнее место.