Гасилин сделал ставку на матч Франции и Польши

Бывший футболист петербургского «Зенита» Алексей Гасилин высказался о поединке между сборными Франции и Польши в рамках третьего тура группового этапа чемпионата Европы – 2024.

«Польша может хлопнуть дверью, но вряд ли это тот самый случай. Франция будет выигрывать и делать разницу, чтобы быть первой. Ставлю на победу Франции и ее индивидуальный ТБ 1,5 мяча», - передает слова Гасилина «РБ Спорт».

Матч сборных Франции и Польши состоится сегодня, 25 июня, на стадионе в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. После двух туров «трёхцветные» занимают второе место, а поляки – четвертое.