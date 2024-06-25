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Чемпионат Европы по футболу 2024

Левандовски: «Играть с маской вовсе не весело, особенно для нападающего»

25 Июня 2024 • 10:08 Комментировать
Франция
...
Польша
1 1.30 X 6.00 2 11.50
Через 7 ч. 55 мин.

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски вспомнил о временах, когда выступал в защитной маске. Напомним, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сегодня должен сыграть в маске против Польши в последнем туре группового этапа чемпионата Европы.

«Играть с маской вовсе не весело, особенно для нападающего. Это был вызов для меня, я до сих пор помню тот момент», – цитирует Левандовски Barca Universal.

Левандовски выступал в защитной маске в сезоне-2014/15 в составе мюнхенской «Баварии» под руководством Хосепа Гвардиолы. Это была дебютная кампания поляка в футболке мюнхенского клуба.

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Евро-Футбол.Ру,
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