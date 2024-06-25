Левандовски: «Играть с маской вовсе не весело, особенно для нападающего»

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски вспомнил о временах, когда выступал в защитной маске. Напомним, нападающий сборной Франции Килиан Мбаппе сегодня должен сыграть в маске против Польши в последнем туре группового этапа чемпионата Европы.

«Играть с маской вовсе не весело, особенно для нападающего. Это был вызов для меня, я до сих пор помню тот момент», – цитирует Левандовски Barca Universal.

Левандовски выступал в защитной маске в сезоне-2014/15 в составе мюнхенской «Баварии» под руководством Хосепа Гвардиолы. Это была дебютная кампания поляка в футболке мюнхенского клуба.