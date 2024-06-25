Генич дал прогноз на матч Франция - Польша

В рамках третьего тура групповой стадии чемпионата Европы – 2024 сборная Франции сыграет против Польши. Об этом матче поделился мнением футбольный комментатор Константин Генич.

«Франция выиграет и, мне кажется, выиграет достаточно убедительно, минимум с разницей в два мяча. Мой прогноз – победа Франции с форой (-1,5)», - передает слова Генича «РБ Спорт».

Матч между сборными Франции и Польши состоится сегодня, 25 июня, на стадионе «Сигнал Идуна Парк» в Дортмунде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени. Перед этой встречей французы занимают второе место в квартете D, а поляки замыкают турнирную таблицу.